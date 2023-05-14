الخط الساخن| الدولار الجمركي إلى مزيد من الارتفاع: كيف يؤثر على اسعار السلع الغذائية؟

في حلقة من برنامج الخط الساخن بعنوان “الدولار الجمركي إلى مزيد من الارتفاع: كيف يؤثر على اسعار السلع الغذائية؟” شدد هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان على اهمية زيادة مداخيل الدولة ولكنه تخوف من ارتفاع اسعار بعض الاصناف التي لا بديل لها.

وبدوره اعتبر منير بساط رئيس نقابة اصحاب الصناعات الغذائية انه منذ بداية الازمات في العام 2019 ابثتت الصناعة المحلية قدرتها على تغطية حاجات السوق المحلية

وفي جولة للزميلة ديما جمعة التقت السيد حسن شرف الدين – مخلص جمركي مرخص وشرح لها انعكاس ارتفاع الدولار الجمركي على الاسعار

واستمرت جولة الزميلة ديما الى الاسواق والتقت المواطنين

شرح السيد بحصلي ان الدولار الجمركي لن يؤثر على كلفة السلع انما تغير السعر بالدولار وبالتالي الضريبة عليه

ما الذي يتخوف منه اصحاب المصانع المحلية؟