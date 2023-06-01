الخط الساخن| السيارات في لبنان حكر على الاغنياء

في حلقة من الخط الساخن بعنوان “السيارات في لبنان حكر على الاغنياء ومئات العاملين في القطاع الى الشارع” شرح إيلي قزي رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة الاسباب التي دفعت مئات العاملين في القطاع للنزول الى الشارع والاعتصام ورغم ذلك لم تلتفت لتحركهم الجهات المعنية

وعدّد حسن بركات عضو نقابة مخلصي البضائع المرخصين مختلف القطاعات المتضررة جراء ارتفاع الدولار الجمركي

وفي جولة للزميلة ديما جمعة في المرفأ شاركت في تحرك المتضررين من ارتفاع الدولار الجمركي ونقلت آراء وصوت المعتصمين

ماذا قال اصحاب معارض السيارات حول بقاء السيارات في المرفأ

وتحدث قزي عن مئات السيارات المحتجزة في المرفأ بانتظار دفع الدولار الجمركي

وشارك اصحاب المعارض في الحلقة عبر الاتصال الهاتفي ورفع صوتهم