لافروف: موسكو في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة ستتبع خطاً للدفاع عن مصالحها

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن “موسكو في المفاوضات مع الولايات المتحدة، ستتبع بحزم مساراً للدفاع عن مصالحها”. وقال لافروف، في الاجتماع الأول للجنة حزب “روسيا الموحدة”، حول التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، ” نحن الآن نعمل على هذا المسار الحازم، الذي يهدف إلى رفض تقديم تنازلات تكون أحادية الجانب؛ ولا تأخذ في الاعتبار توازن المصالح، من أجل تنفيذ هذا المسار بأكبر قدر ممكن من الفعالية”.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن المهمة، “هي خلق ظروف مواتية لتنمية روسيا، وضمان أمنها، ورفع مستوى رفاهية مواطنيها”.

وكانت روسيا، اقترحت، في وقت سابق من الشهر الجاري، توقيع اتفاقيتين مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لوضع نظام ضمانات أمنية، بغية تخفيف التوترات العسكرية في أوروبا. وتقضي هذه الاقتراحات بتكثيف التنسيق بين الطرفين، بهدف تفادي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية، مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة؛ مع تعهد الناتو عدم مواصلة تمدده شرقا، وعدم منح أوكرانيا العضوية.

المصدر: سبوتنيك