1.7 مليون تطبيق يحذف في الصين بسبب حملة “تنظيف” الإنترنت

شهد مستخدمو الهواتف الذكية في الصين انخفاضاً في عدد التطبيقات المتاحة لهم بنسبة 38.5 في المئة على مدار السنوات الثلاث الماضية، مع حدوث أكبر انخفاض سريع هذا العام وسط الحملات التي شنتها بكين على منصات التكنولوجيا الكبيرة ومحتوى الإنترنت، ما يُظهر كيف أن هيكل السوق الصينية المحصنة أثر على القطاع الرقمي. وانخفض العدد الإجمالي للتطبيقات في متاجر التطبيقات الصينية إلى 2.78 مليون فقط بحلول أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، بانخفاض من 4.52 مليون تطبيق في نهاية عام 2018، وفقاً لمراجعة صحيفة “ساوث تشاينا مورننغ بوست” للبيانات التي تم تجميعها من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

ويعتبر الانخفاض في العدد الإجمالي للتطبيقات جزئياً علامة أيضاً على نضوج سوق التطبيقات في الصين “وي تشات”، شبكة التواصل الاجتماعي لـ”تينسينت هولدينغز” التي تضم 1.2 مليار مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم، والتي سيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين لسنوات.

وقال ليون سون كيوان، المحلل في شركة أبحاث الاستثمار “إيكوال أوشن”، إن سوق الخدمات عبر الإنترنت في الصين الذي يبلغ مليار مستخدم لم يعد مجالاً جديداً للاستفادة منه. وأضاف “لقد تطورت صناعة الإنترنت في الصين لسنوات عدة، وانتهت أيام النمو الهائل”.

في حين انخفض عدد التطبيقات المتاحة في الصين بنحو 850 ألفاً على مدار عام 2019، عندما بدأت بكين حملة مدتها 12 شهراً في يناير (كانون الثاني) للقضاء على الجمع غير المنتظم للمعلومات الشخصية. كانت الحملة- التي تم إجراؤها بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) ووزارة الأمن العام وإدارة الدولة لتنظيم السوق- أول مراجعة حكومية رئيسة للتطبيقات.

وكان الانخفاض في العام التالي أقل حدة، حيث انخفض بمقدار 220.000، ولكن من ديسمبر من ذلك العام وحتى أكتوبر من هذا العام، شهدت السوق خسارة صافية قدرها 670 ألف تطبيق آخر. وشهد هذا العام وابلاً من الأخبار حول مطوري التطبيقات الذين طُلب منهم “تصحيح” المشكلات مثل ممارسات جمع البيانات.

وفي يوليو (تموز)، أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، عن “حملة تنظيف الإنترنت” لمدة ستة أشهر. حيث تمت إزالة ما مجموعه 220.000 تطبيق في ذلك الشهر، بخسارة صافية قدرها 110.000، أو 3.6 في المئة أقل من يونيو (حزيران).

المصدر: الاندبندنت