رئيس الشيشان يتهم تركيا بدعم الإرهاب ويدعو خارجية روسيا لاتخاذ إجراءات دبلوماسية إزاء ذلك

اتهم رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، السلطات التركية، بدعم الإرهابيين، الذين ارتكبوا جرائم في روسيا الاتحادية؛ داعيا وزارة الخارجية الروسية إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد هذا البلد.

وقال قديروف، عبر “تلغرام”، اليوم الأربعاء، “تواصل معي ممثلو برلمان جمهورية الشيشان، والأجهزة الأمنية، ورجال الدين؛ بطلب للرد على تصرفات السلطات التركية، التي تتستر على الإرهابيين، الذين ارتكبوا جرائم في روسيا، ويلطخون سمعة قيادة الدولة والجمهورية، على صفحات الإنترنت”.

وناشد قديروف، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يتخذ قراره بشأن ذلك؛ فإما أن يكون رئيس دولة تدعم الإرهابيين علانية، أو الدعوة إلى علاقات شفافة وصادقة مع روسيا، مع “عدم تغيير معتقداته” من خلف الظهر.

وأشار قديروف إلى أنه، في الوقت الذي يجد فيه “قطاع الطرق والمجرمون المطلوبون” ملاذاً في تركيا؛ فإنهم ينظمون علناً “التجمعات والمناسبات لإعادة تسمية الحدائق باسم الإرهابيين”؛ مؤكدا أن جمهورية الشيشان تحتفظ بحقها في الرد.

وأوضح الرئيس الشيشاني، أنه من المنطقي تمامًا في هذه الحالة، وسياسيًا يعتبر ردا من جانب الجمهورية، “تخليد” اسم مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في أحد السجون التركية.

كما دعا قديروف وزارة الخارجية الروسية إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية استباقية ضد السلطات التركية، “حيث أن تصرفات السلطات التركية تشكل تهديدًا مباشرًا للعلاقات الروسية – التركية، التي تتطور منذ قرون”.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد، بوقت سابق، إحباط 61 جريمة إرهابية، بما في ذلك 32 هجوماً إرهابياً في روسيا، خلال عام 2021؛ مشددا على أهمية مواصلة العمل بفعالية في مكافحة الإرهاب.

المصدر: وكالة سبوتنيك