الرئيس الروسي: نتطلع لمفاوضات بناءة حول الضمانات الأمنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2021 - 15:02

الرئيس الروسي: نتطلع لمفاوضات بناءة حول الضمانات الأمنية

منذ 34 mins 21 December، 2021
بوتين
أخبار دولية - روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، أن بلاده تتطلع لمفاوضات “بناءة وذات مغزى”، حول الضمانات الأمنية يكون لها نتائج واضحة. وقال بوتين خلال لقاء مع قيادات وزارة الدفاع الروسية، “نأمل في مفاوضات تضمن الأمن للجميع بصورة متكافئة. وسنسعى جاهدين من أجل هذا”.

وأضاف، “هناك أيضًا خطر من محاولة الثرثرة؛ لإغراق كل مقترحاتنا في مستنقع. وأن يقومون أنفسهم استخدام، هذه الفسحة الزمنية، لفعل ما يريدون. ولتوضيح الأمر للجميع، نحن نفهم هذا، ومثل هذا التحول والتطور في الأحداث، لا يناسبنا بالطبع”.

هذا وأعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، في وقت سابق، أن هناك احتمال للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة، بشأن الضمانات الأمنية؛ مشيرا إلى بدء الاتصالات في هذا الشأن.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة