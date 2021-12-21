الرئيس الروسي: نتطلع لمفاوضات بناءة حول الضمانات الأمنية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، أن بلاده تتطلع لمفاوضات “بناءة وذات مغزى”، حول الضمانات الأمنية يكون لها نتائج واضحة. وقال بوتين خلال لقاء مع قيادات وزارة الدفاع الروسية، “نأمل في مفاوضات تضمن الأمن للجميع بصورة متكافئة. وسنسعى جاهدين من أجل هذا”.

وأضاف، “هناك أيضًا خطر من محاولة الثرثرة؛ لإغراق كل مقترحاتنا في مستنقع. وأن يقومون أنفسهم استخدام، هذه الفسحة الزمنية، لفعل ما يريدون. ولتوضيح الأمر للجميع، نحن نفهم هذا، ومثل هذا التحول والتطور في الأحداث، لا يناسبنا بالطبع”.

هذا وأعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، في وقت سابق، أن هناك احتمال للتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة، بشأن الضمانات الأمنية؛ مشيرا إلى بدء الاتصالات في هذا الشأن.

المصدر: سبوتنيك