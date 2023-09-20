الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أنه سيزور الصين الشهر المقبل بدعوة من شي جينبينغ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2023 - 15:24
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فلسطين المحتلة: ارتقاء 6 شهداء برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين وأريحا وعلى الحدود الشرقية مع قطاع غزة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن أنه سيزور الصين الشهر المقبل بدعوة من شي جينبينغ
منذ 7 mins
20 September، 2023
الرئيس الروسي
الرئيس الصيني
بوتين سيزور الصين
روسيا
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