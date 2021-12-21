الشرطة المغربية تعلن توقيف الآلاف وتفكيك 150 شبكة للهجرة غير الشرعية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2021 - 00:42

الشرطة المغربية تعلن توقيف الآلاف وتفكيك 150 شبكة للهجرة غير الشرعية

منذ 19 mins 21 December، 2021
61c0c6d74236041d534a7e75
المغرب - عربي وإقليمي

أعلنت الشرطة المغربية أنها أوقفت 12 ألف مرشح للهجرة غير النظامية منذ بداية العام، وفككت 150 شبكة نشطت في تهريب طالبي اللجوء.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان عن الحصيلة السنوية لعملها أنها تمكنت “من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة”.

الحصيلة التي أعلنتها السطات المغربية لا تشمل المهاجرين الذين يعترضهم خفر السواحل في طريقهم نحو جنوب إسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط، أو جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي.

ولا تتوافر معطيات رسمية حول المهاجرين الذين يقضون غرقا في السواحل المغربية.

وكانت البحرية الملكية أعلنت توقيف مئات المهاجرين في عمليات متفرقة خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة