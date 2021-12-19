مستشفى رفيق الحريري: 28 حالة حرجة وحالة وفاة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 28 حالة حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد19: Pfizer: 366 وAstraZeneca: 963

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 218

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 50

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 10

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1449

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 28

– حالات وفاة: 1

وذكر أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف 01832070”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام