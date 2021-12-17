ميقاتي: توجد مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن “هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الاوضاع وإستمرار الانهيار الحاصل”. وشدد على “ان هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة”.

واضاف ميقاتي في حديث لقاء حواري مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي الجمعة “إستقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي الى حل فانا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي الى ارجاء الانتخابات النيابية”.

واشار ميقاتي الى ان “الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء”، وتابع “أي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة، ستعتبر تحديا من قبل مكون لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرض الحكومة لأي اذى”.

وبالنسبة الى الانتخابات النيابية، قال ميقاتي “نحن في صدد اتخاذ كل التدابير لاجراء الانتخابات قبل 21 ايار 2022 ليكون لدينا مجلس نيابي منتخب، مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو وارد في القانون الساري المفعول”، واضاف “سندعو الهيئات الناخبة مطلع العام الجديد”، وتابع “اما تاريخ اجراء الانتخابات فهم مرتبط حتما بما سيصدر عن المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدم بقانون الانتخاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام