الشيخ ياسين: للتحرك السريع من قبل المسؤولين لوقف الانهيار المتواصل

أكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي خلال خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور على “ضرورة التحرك السريع من قبل المسؤولين لوقف الانهيار المتواصل، لأن لبنان أصبح امام ازمة وجودية تحتاج الى الكثير من الجهد، وعدم تضييع الوقت بالمحاصصات والمصالح، لان وجود الوطن أصبح على المحك”.

وتابع”إن مدح واشنطن للمصارف كشف عن علاقة المشروع الصهيواميركي بما يمر به لبنان من ازمة اقتصادية ومالية، مؤكدا ان “بعض المصارف جزء من ادوات هذا المشروع لانهاء لبنان وتركيع ابنائه”، مشددا على “وجوب التصدي للمتاجرين بالاقتصاد اللبناني وعملته ووضع حد له قبل فوات الاوان”.

كما أضاف الشيخ ياسين “إننا كنا نفتخر بأن لبنان بلد الحريات والحضن المنيع لكل الاحرار في العالم ولكن قرار وزير الداخلية الاخير والذي قضى بإبعاد بعض الاشقاء البحرانيين ومنعهم من عرض مأساة شعبهم امام الصحافة اللبنانية والعالمية والتي تتخذ من لبنان مكانا لكشف الحقيقية، أظهر توجه البعض وخضوعهم للاملاءات الصهيواميركية الجاهلية لتغيير وجه لبنان الديمقراطي وتحويله الى حديقة خلفية للاستبداد ولزرع الظلمات ومنع اشراقة شمس الحرية في الوطن العربي”.

هذا ودعا الشيخ ياسين إلى “الشعوب العربية للتكاتف والمواجهة لوضع حد للمشروع الصهيواميركي وحروبه العبثية والارهابية الساعية لتجويع الناس واذلالهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية