مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في نابلس.. وحملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة

أصيب فجر الجمعة عددٌ من الفلسطينيين بجروح وكسور عقب هجوم للمستوطنين على منازلهم في قرية قريوت جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن المستوطنين مارسوا سياسة إجرام في قريوت، حيث هاجموا المنازل واعتدوا على المواطنين ما أدّى إلى وقوع إصابات نقلت للمشافي. وأضاف “المستوطنون حاولوا خطف المواطن وائل مقبل إلا أن تصدي الأهالي لهم حال دون ذلك”، محذراً من تصاعد هجمات المستوطنين واستهداف المنازل والقرى خاصة المحاذية للمستوطنات.

وفي بلدة ياسوف تصدى الشبان لمحاولة اقتحام البلدة من عشرات المستوطنين ترافقهم آليات لجيش الاحتلال. وكان مستوطنو يتسهار حطموا عددًا من المركبات الفلسطينية قرب بلدة حوارة، وأطلق أحد المستوطنين الرصاص باتجاه الشبان على دوار ديرشرف قرب نابلس، ولم يبلغ عن وجود إصابات. وشهدت مدن الضفة والطرق الخارجية الواصلة بينها -الليلة الماضية- مواجهات عنيفة واعتداءات مكثفة شنها المستوطنون في أعقاب مقتل مستوطن وإصابة آخريْن في عملية إطلاق نار شمال مدينة نابلس.

هذا وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة حملة اعتقالات في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين. وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في القدس المحتلة، واعتقلت خمسة مواطنين، وهم: الأشقاء أيمن ومحمد وأحمد كمال غوشة، والشابان: يوسف محمد، وعمر إبراهيم، من منطقة باب حطة بمدينة القدس. وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيدة وشابا من محافظة جنين، واستولت على مركبة أحد المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة واعتقلت المواطنة نادرة طالب صادق الشاعر (29 عاما)، عقب مداهمة منزلها وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما احتجزت الشاب ابراهيم كريم موسى بعد مداهمة منزل ذويه في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد حافظ رحال، عقب مداهمة منزله في بلدة سيلة الظهر.

وفي السياق، استولت قوات الاحتلال على مركبة للمواطن مصطفى محمد الخطيب من قرية ظهر المالح، وكثفت من تواجدها في قرى وبلدات جنوب جنين، خاصة في بلدتي سيلة الظهر، كما اقتحمت قرى: زبوبا، ورمانة، والطيبة غربا.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين في بلدة برقة شمال نابلس، وهم: المواطن محمود شبيب ونجله عمرو، وعبد الحليم عماد دغلس. وأفادت مصادر محلية بانتشار كبير للجنود المشاة في حارات البلدة، واحتل الجنود سطح منزل المواطن محمود شبيب.

المصدر: روسيا اليوم