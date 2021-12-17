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December 17 2021 - 01:36

لبنان الى الاقفال الجزئي

منذ 2 ساعة 16 December، 2021
اخبار
لبنان

ابتداءً من مساءِ  غدٍ  يبداُ فرضُ قيودٍ على حركةِ التجوالِ في الاراضي اللبنانيةِ كافةً ضمنَ الخطةِ الحكوميةِ لمواجهةِ انتشار فيروس كورونا في فترةِ الاعياد .
ويُستثنى من هذا الاجراء الأشخاصُ الملقحونَ بجرعةٍ واحدةٍ على الأقل من اللقاحاتِ المعتمدةِ لفيروس كورونا  أو حاملو نتيجةٍ سلبيةٍ لفحصِ ال(PCR) لا تتعدى مهلتُها 48 ساعةً من صدورها ، وايضا من هم دونَ سنِ الثانيةَ عشرةَ من العمر. وفي الاجراءاتِ المقررةِ ايضاً، يمنعُ إقامةُ كافةِ التجمعاتِ والحفلاتِ بقدرةٍ استيعابيةٍ تفوقُ الخمسينَ بالمئة من سَعةِ المكانِ المخصصةِ لذلك، وفي الحالةِ التي سيتجاوزُ فيها عددُ الحضورِ المئةَ شخصٍ يجبُ الإستحصالُ مسبقاً على إذنٍ خاصٍّ من وزارةِ السياحةِ بعدَ استطلاعِ رأيِ وزارةِ الصحةِ العامة.

المصدر: قناة المنار

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