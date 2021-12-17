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December 17 2021 - 00:02

الدفاع الجوي السوري أسقط 7 من أصل 8 صواريخ أطلقتها فجر اليوم المقاتلات الإسرائيلية

منذ 1 ساعة 16 December، 2021
دمشق
أخبار دولية - روسيا - سورية - عربي وإقليمي

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأدميرال فاديم كوليت، إن مقاتلات إسرائيلية من طراز إف -16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت فجر اليوم الخميس ثمانية ضربات بصواريخ مجنحة مستهدفة محيط مطار دمشق، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمستودع ما واستشهاد شخص.

وقال كوليت في إفادة صحفية “في 16 كانون الأول/ديسمبر، وخلال فترة من الساعة 1:51 إلى الساعة 1:59 ، شنت أربع مقاتلات تكتيكية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية من المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان ضربات بثمانية صواريخ مجنحة مستهدفة أهدافا بالقرب من مطار دمشق الدولي”.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت 7 من أصل 8 صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية باستخدام منظومات “بانتسير -اس”.

المصدر: سبوتنيك

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