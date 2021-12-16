حمية: عملية إعادة تفعيل مرفأ بيروت قد بدأت

أكد وزير الاشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية ان “إعادة تفعيل مرفأ بيروت قد بدأت مع إعادة صيانة وتشغيل الرافعات وصولا الى اعلان مناقصة تشغيل محطة الحاويات”، ولفت الى ان “المخطط التوجيهي للمرفأ تحكمه ثلاث مسلمات تنطلق من سيادة الدولة على مرافقها وتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات”.

كلام حمية جاء خلال استقباله السفيرة الايطالية نيكوليتا بومباردييري حيث دعا “الشركات الايطالية للمساهمة في اعادة اعمار المرفأ بما يتوافق مع مصلحة لبنان والاستثمار في القطاع السياحي”، وشدد على أن “اعادة اعمار المرفأ ستكون من خلال ايراداته او من خلال استثمارات القطاع الخاص ضمن اطار الشراكة”.

وخلال اللقاء جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين ووقوف ايطاليا إلى جانب لبنان في الجهود المبذولة للتغلب على الأزمة الحالية، كما جرى البحث في تفعيل مشروع التوأمة والتعاون بين المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي والمديرية العامة للطيران المدني الايطالي القائم على تدريب العاملين في سلامة الطيران المدني وفقا لخطة عمل ملموسة.

وأشار حمية الى ان “ما يجمع الشعبين اللبناني والايطالي ثقافة مشتركة، وان اولوياتنا في الحكومة اللبنانية هي لتفعيل العلاقات مع الدول الاوروبية لا سيما ايطاليا”، وقال “انا مهتم بمشروع التوأمة وامكان قدوم فرق ايطالية الى لبنان للإستفادة من اكبر عدد ممكن من المتدربين”، واعتبر ان “الاساس في نجاح اي مشروع يعتمد على الحوكمة الصحيحة ووجود هكذا نظام يؤدي الى نتائج ايجابية على هذا الصعيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام