المقاتلات الروسية والبيلاروسية تراقب الحدود في دورية مشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2021 - 01:44

المقاتلات الروسية والبيلاروسية تراقب الحدود في دورية مشتركة

منذ 42 mins 15 December، 2021
طائرات روسية
أخبار دولية - بيلاروسيا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن قيام المقاتلات الروسية والبيلاروسية بدورية مشتركة لمراقبة حدود الدولة الاتحادية لروسيا وبيلاروس يوم الثلاثاء.

يذكر أن موسكو ومينسك قررتا في وقت سابق زيادة عدد قوات الدفاع الجوي وعدد الدوريات على الحدود على خلفية ارتفاع عدد تحليقات الطيران الأجنبية بالقرب من حدود بيلاروس في الفترة الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد أشارت إلى تنامي النشاط العسكري في الدول المجاورة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، حيث قامت بولندا بنشر 23 ألف عسكري، إضافة إلى دبابات ووسائل الدفاع الجوي بالقرب من حدود بيلاروس على خلفية أزمة المهاجرين.

المصدر: روسيا اليوم

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