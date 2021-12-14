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December 14 2021 - 22:42

الجيش الدنماركي: قراصنة يهاجمون سفينة يونانية ويخطفون 6 أشخاص

منذ 28 mins 14 December، 2021
بحر
أخبار دولية - غينيا

خطف قراصنة 6 أشخاص واحتجزوهم رهائن خلال هجوم على سفينة حاويات تشغلها اليونان في المياه الدولية بخليج غينيا الاثنين، بحسب ما أعلن الجيش الدنماركي في بيان له الثلاثاء.

وقال البيان إن “فرقاطة دنماركية أرسلت طائرة هليكوبتر أمس للمساعدة في إنقاذ سفينة الحاويات التي كانت تتعرض لهجوم من قراصنة في زورق خفيف قرب جزيرة بيوكو، التابعة لغينيا الاستوائية، وذلك وسط المخاطر الأمنية المتزايدة جراء نشاط القراصنة”.

وأضاف البيان أن “الطائرة تعقبت الزورق وعلى متنه الرهائن الستة وهو يبحر باتجاه دلتا النيجر، لكنها توقفت بوصولها إلى المياه الإقليمية النيجيرية لأنه غير مسموح لها بالعمل فيها”، وأشار إلى أن “سفينة الحاويات (تونسبيرغ) كانت ترفع علم ليبيريا”، وتابع “تشير بيانات (أيكون رفينيتيف) إلى أن الشركة المشغلة لها هي شركة (كونشارت كومرشال) ومقرها اليونان”.

وكانت الدنمارك نشرت الفرقاطة “إسبرن سنير” في خليج غينيا في أكتوبر/تشرين الاول الماضي، والشهر الماضي قتل طاقم الفرقاطة بالرصاص أربعة قراصنة قبالة سواحل جنوب نيجيريا، ولا يزالون يحتجزون أربعة قراصنة آخرين على متن الفرقاطة بعد أسرهم في العملية.

المصدر: روسيا اليوم

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