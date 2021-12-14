كشف هوية مرتكبي جريمة كفرعبيدا وفصيلة درك البترون استمعت الى الموظفة المكبلة لـ 3 ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2021 - 18:08

كشف هوية مرتكبي جريمة كفرعبيدا وفصيلة درك البترون استمعت الى الموظفة المكبلة لـ 3 ساعات

منذ 1 ساعة 14 December، 2021
مقدمة
لبنان

أفادت”الوكالة الوطنية للإعلام” أنه تم التعرف على هوية مرتكبي الجريمة المزدوجة التي وقعت في بلدة كفرعبيدا أمس، وباتت صورتا المشتبه فيهما في عهدة قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار التي تتابع سير التحقيقات للتعرف على كامل هوية الجانيين الإثنين ودوافع الجريمة.
وكانت الجريمة قد وقعت أمس في معمل على الطريق البحرية في كفرعبيدا يملكه الضحية جوزف سندقلي الذي قتل رميا بالرصاص، فيما قتل أحد الأشخاص الذي كان يعمل لديه في السابق وهو من التابعية السورية ويلقب ب”أبو عبدو” طعنا بالسكين.

كما نقلت الموظفة التي وجدت مكبلة داخل المعمل إلى فصيلة درك البترون حيث تم الإستماع الى إفادتها على مدى ثلاث ساعات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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