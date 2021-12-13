فلسطين المحتلة : 4 إصابات بين صفوف المستوطنين جنوب نابلس

أصيب عدد من المستوطنين، مساء اليوم الاثنين، رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة “عيلي” المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس بالضفة الغربية، بعدما قاموا باستفزاز المواطنين في الاحياء الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة 4 مستوطنين قرب مستوطنة “عيلي” المقامة على أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس جرّاء رشق مركبات إسرائيلية بالحجارة.

وتتواجد على أراضي اللبن الشرقية مستوطنتان تشكلان كابوسا مستمرا لأهالي القرية وهما مستعمرة معاليه ليفونا التي تقع في الجهة الجنوبية من القرية، بالإضافة إلى مستعمرة عيلي في الجهة الجنوبية الشرقية من القرية.

ويشن المستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال هجمات شبه يومية على أهالي اللبن وطلاب المدارس.

وشهد شهر نوفمبر الماضي تصعيدًا في عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، ما أدى إلى استشهاد (4) فلسطينيين، ومقتل إسرائيلي وإصابة (27) آخرين بجراح مختلفة.

المصدر: فلسطين اليوم