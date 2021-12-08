الطقس غدا الخميس غائم مع امطار متفرقة صباحا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء غائما مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر، وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 80 كم/س، يرتفع معها موج البحر الى ثلاثة أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وتلامس ال 1700 متر فجر الخميس، ويحذر من تطاير لوحات الاعلانات ومن تشكل السيول على الطرق بخاصة في المناطق الجنوبية.

– الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، رياح قوية وأمطار غزيرة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يومي الأربعاء والخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:

-الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية، ويتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم اعتبارا من بعد الظهر.

-الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، ورياح ناشطة أحيانا مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

-السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة بخاصة جنوب البلاد ، وظهور طبقات خفيفة من الغبار.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 10 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 13 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 25 و 50 كم/س وتشتد لتصل الى 80 كم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 90%

– حال البحر: مائج إلى هائج.

– حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية