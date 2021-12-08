غوتيريش في العزل الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 8 2021 - 09:08

غوتيريش في العزل الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا

منذ 49 mins 8 December، 2021
غوتيريش
الامم المتحدة

أفادت وكالة “فرانس برس” أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش(72 عاما) وضع نفسه امس في عزل صحي لبضعة أيام بعدما خالط مسؤولا في المنظمة الدولية تبين لاحقا أنه مصاب بكوفيد-19، مضيفة انه ألغى كل التزاماته الحضورية.
وكان من المفترض أن يحل الأمين العام مساء اليوم ضيف شرف على جمعية الصحافة التابعة للأمم المتحدة في حفلها السنوي في مانهاتن.

وغدا كان من المقرر أن يشارك غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي يترأسه رئيس النيجر محمد بازوم عن “تحديات الإرهاب والتغير المناخي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة