تحديد موعد الاجتماع الدولي بصيغة أستانا حول سورية

أعلن الممثل الرسمي لوزارة خارجية كازاخستان أيبك صمادياروف اليوم موعد الاجتماع الدولي بصيغة أستانا حول سورية بالعاصمة الكازاخية نور سلطان وذلك يومي الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الجاري.

ونقلت وكالة تاس عن صمادياروف قوله في تصريح للصحفيين “الاجتماع سيعقد في الفترة من 21 إلى 22 كانون الأول بصيغة الحضور الشخصي” مشيراً إلى أن جميع الأطراف أكدت مشاركتها فيه.

وبدأت اجتماعات أستانا فى العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقد 16 اجتماعا أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.

المصدر: وكالة سانا