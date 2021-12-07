السيد رئيسي: صادرات النفط تشهد تحسناً رغم الحظر الأمريكي

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الثلاثاء أن “مبيعات النفط الايراني شهدت تحسناً ملحوظاً رغم التهديدات والحظر الامريكي”. وخلال مراسم اقيمت بمناسبة اليوم الوطني للطلاب، أضاف اية الله رئيسي “تحسنت كميات صادراتنا من النفط ومكثفات الغاز أكثر من السابق رغم التهديدات والحظر الأمريكي”.
وأشار إلى أن “احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بحالة جيدة ولسنا قلقين من الأوضاع الراهنة”. وأكد رئيس الجمهورية أن “الحكومة لا تربط الاقتصاد والخبز والأوضاع المعيشية للشعب بطاولة المفاوضات النووية”. ولفت الى خطة الحكومة لدعم الإنتاج المحلي، قائلاً “لا نسمح للشركات الحكومية باستيراد سلع اجنبية تنتج مثيلتها محلياً بجودة مناسبة”.
المصدر: ارنا