السيد رئيسي: صادرات النفط تشهد تحسناً رغم الحظر الأمريكي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 7 2021 - 13:46

السيد رئيسي: صادرات النفط تشهد تحسناً رغم الحظر الأمريكي

منذ 19 mins 7 December، 2021
السيد رئيسي
ايران - عربي وإقليمي

أكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الثلاثاء أن “مبيعات النفط الايراني شهدت تحسناً ملحوظاً رغم التهديدات والحظر الامريكي”. وخلال مراسم اقيمت بمناسبة اليوم الوطني للطلاب، أضاف اية الله رئيسي “تحسنت كميات صادراتنا من النفط ومكثفات الغاز أكثر من السابق رغم التهديدات والحظر الأمريكي”.

وأشار إلى أن “احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بحالة جيدة ولسنا قلقين من الأوضاع الراهنة”. وأكد رئيس الجمهورية أن “الحكومة لا تربط الاقتصاد والخبز والأوضاع المعيشية للشعب بطاولة المفاوضات النووية”. ولفت الى خطة الحكومة لدعم الإنتاج المحلي، قائلاً “لا نسمح للشركات الحكومية باستيراد سلع اجنبية تنتج مثيلتها محلياً بجودة مناسبة”.

المصدر: ارنا

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة