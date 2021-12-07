السيد رئيسي: صادرات النفط تشهد تحسناً رغم الحظر الأمريكي

وأشار إلى أن “احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بحالة جيدة ولسنا قلقين من الأوضاع الراهنة”. وأكد رئيس الجمهورية أن “الحكومة لا تربط الاقتصاد والخبز والأوضاع المعيشية للشعب بطاولة المفاوضات النووية”. ولفت الى خطة الحكومة لدعم الإنتاج المحلي، قائلاً “لا نسمح للشركات الحكومية باستيراد سلع اجنبية تنتج مثيلتها محلياً بجودة مناسبة”.