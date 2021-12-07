طوكيو تدعو للحوار البناء مع موسكو حول التعاون في جزر الكوريل

قال وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، إن بلاده تأمل في مواصلة الحوار البناء مع روسيا حول النشاطات الاقتصادية المشتركة في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي دوري اليوم: “نتطلع لمواصلة المشاورات البناءة، مع الجانب الروسي حول هذا الموضوع”.

وشدد الوزير، على أن نظام المناطق الجمركية الحرة الذي ستفرضه روسيا قريبا على هذه الجزر، وكذلك دعوة روسيا النشطة للشركات اليابانية والأجنبية للمشاركة في التنمية الاقتصادية لهذه المناطق تتعارض مع موقف الحكومة اليابانية “تجاه الجزر الشمالية الأربع. وهي تتعارض مع الاتفاقات التي توصل إليها قادة البلدين بشأن النشاطات الاقتصادية المشتركة في الجزر المذكورة”.

وشدد الوزير الياباني، على أن بلاده عبرت مرارا عن موقفها هذا للجانب الروسي.

المصدر: وكالات