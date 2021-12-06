الجيش اليمني يعلن عن عملية واسعة ونوعية استهدفت العمق السعودي

أعلن المتحدث بإسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة نفذت عملية هجومية واسعة ونوعية في العمق السعودي، رداً على جرائم العدوان السعودي الأمريكي.

وقال العميد يحيى سريع إنه سيتم الكشف عن تفاصيلها صباح غدٍ الثلاثاء.

هذا وتحدث مغردون سعوديون عن سماع دوي انفجار كبير هز العاصمة السعودية الرياض. كما شوهدت في سماء الرياض صواريخ تنطلق من عدة اتجاهات باتجاه اهداف غير محددة مع اطلاق صافرات الانذار.

واعلن ما يسمى بتحالف العدوان على اليمن انه الدفاع الجوي السعودي دمر صاروخاً باليستياً تم اطلاقه باتجاه الرياض.

المصدر: موقع المنار