الديمقراطي اللبناني: تحرير المخطوف أبو حمدان خطوة مقدرة

اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني أن قيام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعملية نوعية أدت إلى تحرير المهندس حسان أبو حمدان وإعادته إلى عائلته ومنزله في مدينة عاليه سالما بعد خطفه على أيدي مجرمين خطوة مقدرة ومشكورة.

وأكد الحزب في بيان صادر عن مديرية الإعلام أن تكرار مثل هذه الأفعال الجرمية في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد هو أمر منتظر، وعلى الأجهزة الأمنية كافة والشرطة البلدية في مختلف المناطق أخذ الحيطة والحذر في الفترة المقبلة.

وهنأ الحزب عائلة المهندس أبو حمدان بسلامته، متمنيا له الصحة والعافية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام