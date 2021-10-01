مقاومون يطلقون النار صوب جنود الاحتلال الاسرائيلي في قباطية

ذكرت مصادر محلية أن رجال المقاومة أطلقوا فجر الجمعة النار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة قباطية إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت المصادر أن اشتباكا مسلحا وقع بين مقاومين وجنود الاحتلال أثناء اقتحام القرية في ساعات فجر وصباح اليوم.

وكانت قوات الاحتلال داهمت البلدة ونفذت حملة اعتقالات طالت ستة من الشبان، كما داهمت منزل الشهيدة إسراء خزيمية التي ارتقت يوم أمس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالبلدة القديمة من مدينة القدس. وشهدت مدينتي جنين وطوباس يوم أمس ثلاث عمليات إطلاق نار من قبل مقاومين فلسطين صوب اهداف احتلالية.

ففي بلدة برقين جرى اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال ومجموعة من المقاومين التي تصدت لقوة احتلالية خاصة داهمت البلدة الأمر الذي أدى إلى ارتقاء الشاب علاء ناصر زيود من بلدة سيلة الحارثية. كما أطلق مقاومون النار باتجاه حاجز دوتان العسكري بالقرب من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين تبعها استنفار كبير لقوات الاحتلال.

المصدر: فلسطين اليوم