إعلام العدو: إصابة جندي “اسرائيلي” في اشتباكات مع فلسطينيين في قباطية في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 12:42

إعلام العدو: إصابة جندي “اسرائيلي” في اشتباكات مع فلسطينيين في قباطية في الضفة الغربية

منذ 11 mins 19 September، 2024
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