وحدة الهندسة في سرايا القدس – قباطية في بيان مقتضب: “انتهى وقت الكلام وبسم الله نبدأ” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 03:58

وحدة الهندسة في سرايا القدس – قباطية في بيان مقتضب: “انتهى وقت الكلام وبسم الله نبدأ”

منذ 31 mins 15 July، 2024
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