الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” في ديالى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2021 - 22:08

الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية لملاحقة فلول “داعش” في ديالى

منذ 45 mins 30 September، 2021
الحشد الشعبي
العراق - عربي وإقليمي

ضمن سلسلة عمليات تطهير المناطق الحدوية لمحافظة ديالى، شرعت 3 ألوية في الحشد الشعبي بعملية تفيش واسعة شملت مناطق حدودية متفرقة أبرزها ما يسمى بمعسكر عاشة والذي يعد من أكبر المراكز التي تتخذها مجموعات تنظيم “داعش” الارهابية مخابئ لها.

وحققت ألوية الحشد تقدمًا كبيرًا في هذه المناطق واستطاعت ان تؤمن مساحات شاسعة تربط محافظة ديالى بطرق تؤدي الى مناطق البلاد الشمالية. ولم تتوقف الألوية عند تطهير وتفتيش هذه المناطق بل وضعت خططًا للشروع بعمليات واسعة النطاق بهدف القضاء على ما تبقى من فلول تنظيم “داعش” الارهابي.

المصدر: موقع الحشد الشعبي

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