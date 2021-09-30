العدو الاسرائيلي جدد خرقه للسيادة اللبنانية بحرا

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس انه “بتاريخ 29 / 9 / 2021 اعتبارا من الساعة 40.07 ولغاية الساعة 17.25، تم تسجيل /3/ خروقات للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة نفذتها زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، لمسافة أقصاها حوالى 259 أمتار”، وتابعت “تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

وأضاف البيان انه “بتاريخ 29 / 9 / 2021 الساعة 7.40، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمدة 7 دقائق ولمسافة حوالى 204 أمتار”، ولفت الى انه “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام