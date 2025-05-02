عشرات الشهداء والجرحى في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

تتواصل حرب الإبادة الجماعية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما أدى الى سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود منذ اكتوبر/تشرين الاول 2023، يأتي ذلك وسط تحذيرات من كارثة مجاعة تلوح في الأفق وتأكيدات من منظمات حقوقية بأن الحصار الصهيوني يتسبب في معاناة غير مسبوقة للفلسطينيين.

وفي ميدان غزة، اعلنت كتائب القسام عن تنفيذ عملية مركبة في شارع الطيران بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع يوم الجمعة الماضي، حيث تمكن المقاومون من استدراج قوة صهيونية مؤللة قوامها 4 جيبات عسكرية من نوع “همر” وشاحنة عسكرية من نوع “أموليسيا” لكمين محكم واستهدفوها بعدد من عبوات الشواظ والعمل الفدائي وبعدها تقدم عدد من المجاهدين صوب من تبقى من جنود العدو واشتبكوا معهم من المسافة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وفي عيدِ العمال يعاني قطاعُ غزة من البطالةِ بنسبةٍ غيرِ مسبوقةٍ نتيجةَ العدوانِ المتواصل.

المصدر: قناة المنار