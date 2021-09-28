العدو الاسرائيلي يواصل سياساته التنكيلية بحق الاسرى في المعتقلات

قال نادي الأسير الفلسطيني إن “إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التّنكيلية الممنهجة بحقّ أسرى الجهاد الإسلامي وتعزل مجموعة كبيرة منهم في ظروف قاسية وصعبة للغاية، في عدة سجون منها: أيلون، والجلمة، وعسقلان، وأيلا”.

ولفت النادي الى انه “بالاضافة الى عمليات العزل الإنفرادي وفرض الغرامات المالية الباهظة بحق الاسرى، تقوم إدارة السجون بإخراجهم إلى ساحة السجن الفورة، مقيدين الأيدي والأرجل”.

وأوضح النادي ان “أسرى الجهاد يواصلون معركتهم في مواجهة إدارة السجون بمختلف الأدوات المتاحة وأبرزها العصيان ورفض أنظمة السجن”.

المصدر: فلسطين اليوم