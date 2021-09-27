أسير فلسطيني يعيش في العزل بظروف قاسية داخل معتقل “هداريم” الصهيوني

أفادت “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى” أن “ما يسمى إدارة سجن هداريم مازالت تواصل عزل الأسير المجاهد عمر عماد عياد الهريمي (18 عامًا)؛ من مدينة بيت لحم في ظروف قاسية”.

وقال الأسير عمر الهريمي عبر رسالة له للمؤسسة إن “إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلته من سجن عوفر بعد رفضه وباقي أسرى حركة الجهاد الإسلامي الخروج من الغرف والأقسام والمتواجدين وتوزيعهم على غرف الفصائل الأخرى، في خطوة انتقامية من الإدارة ضدهم بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم عبر نفق من سجن جلبوع خمسة منهم من أسرى الجهاد الإسلامي وواحد من أسرى حركة فتح، وهو يقبع حاليًا في زنازين العزل في سجن هداريم منذ نحو 20 يوما”.

المصدر: فلسطين اليوم