نحو 113 عضواً يستقيلون من حركة النهضة التونسية احتجاجاً على “الفشل في الإصلاح”

قدم 113 عضوا من حركة النهضة التونسية، استقالتهم بشكل جماعي من الحركة، بعد تحميل قياداتها مسؤولية ما وصلت إليه الحركة من “العزلة الحالية”، و”الفشل في الإصلاح الداخلي”.

وذكرت إذاعة موزاييك المحلية، نقلا عن بيان لأعضاء الحركة، اليوم السبت أن “السياسات الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 أيلول/ سبتمبر 2021.. وأن هناك ضرورة لاستخلاص العبر من إخفافاتنا في معركة الإصلاح الداخلي.. وإننا إذا نعلن استقالتنا من الحركة، ونخير تغليب التزامنا الوطني بالدفاع عن الديمقراطية..”.

وضمت قائمة الموقعين على الاستقالة 113 اسما، بينهم قيادات بارزة، عبداللطيف المكي، وسمير ديلو، ومحمد بن سالم، ممن شغلوا مناصب هامة في الحكومات السابقة.

المصدر: سبوتنيك