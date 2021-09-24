النائب علي درويش لموقع المنار : زيارة الرئيس ميقاتي إلى فرنسا هي بداية التعاطي مع المجتمع الدولي من أجل دعم لبنان

يجتمع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في باريس اليوم بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في محاولة لترجمة خارطة الطريق التي وضعتها المبادرة الفرنسية،واستكمالاً لمؤتمر 4 آب لدعم لبنان بمؤتمر آخر للمانحين .



النائب علي درويش رأى أن “زيارة الرئيس ميقاتي تأتي في السياق الطبيعي كون فرنسا اخذت المبادرة على عاتقها منذ حوالي سنة، حيث توجت المبادرة الفرنسية بتشكيل الحكومة اللبنانية،وعمليا فرنسا كانت راعية لعدة مؤتمرات اقتصادية لدعم لبنان بالإضافة للدور الإيجابي الذي تلعبه فرنسا بشأن لبنان”.

وأضاف في تصريح لموقع المنار أن”الزيارة اليوم هي بداية صيغة تعاطي مع المجتمع الدولي من اجل دعم لبنان، لأنه احوج ما يكون للدعم حاليا”.

ورأى درويش أنه”من الطبيعي ان تكون المحطة الأولى للرئيس ميقاتي إلى فرنسا علما بأنها بوابة الاتحاد الأوروبي ولها سلطة بكل المراكز الاساسية المالية عالميا”.

واضاف النائب درويش أن”الزيارة تأتي أيضا لبحث استكمال مؤتمر 4 آب بمؤتمر جديد خاصة انه لدينا سلطة الآن تستطيع اتخاد القرارات المناسبة بكيفية استعمال الاموال بحال وصلت، بالاضافة إلى اجراء الاصلاحات المطلوبة والتفاوض لاحقا مع صندوق النقد الدولي”.

وحول موضوع امكانية طرح ملف الكهرباء في الاليزيه قال درويش :”من المحتمل ان يكون موضوع الكهرباء من المواضيع المطروحة منطقيا، لأنه ملف شائك وكبير وهو من المواضيع التي تهم الحكومة اليوم ومن الأساسيات ايجاد حل له وتأمين تمويل من أجل ان ينتظم هذا القطاع”.

المصدر: موقع المنار