البرهان: لا يمكن لجهة واحدة أن تقود السودان ويجب أن نتشارك في الفترة الانتقالية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأربعاء، أنه “لا يمكن لجهة واحدة أن تتولى إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية وأنه يجب أن يتشارك السياسيون والعسكريون لإنجاح الفترة الانتقالية حتى الوصول لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وقال البرهان، في كلمة خلال حفل تخريج دفعة من القوات الخاصة بالقوات المسلحة السودانية، “لا يمكن أن تمضي البلاد إلى الأمام بواسطة جهة واحدة لابد كلنا نتوحد سياسيين وعسكريين”، مضيفاً “أقول للسياسيين في السودان أن محاولة الانقلاب على السلطة يوم أمس أفشلها العسكريون وليست جهة أخرى”. وتابع البرهان “هناك جهات معينة كل همها الكراسي والمناصب والسياسيون لا يتكلمون عن المواطنين وآلامهم ويجب حل مشاكل المواطنين لأن الثورات الشعبية تبدأ بعدم تقدير مطالبهم”.

وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أنه “السياسيون والأحزاب في البلاد منشغلة بالمناصب الوزارية ولا يتم الحديث عن الانتخابات”، منوهاً بأنه “نحن كعسكريين أكثر إصراراً أن تنتهي الفترة الانتقالية يليها انتخابات حرة ونزيهه”.

المصدر: سبوتنيك