جورج البراكس: مرحلة جديدة من رفع الدعم اليوم على سعر صرف يتخطى 12 ألفا

أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في حديث إلى “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “الجمارك طلبت من الشركات المستوردة التوقف عن تسليم المحروقات، ليتسنى لها إفراغ مستودعاتها”.

واشار إلى أنه “سيصدر جدول تركيب الاسعار اليوم من المديرية العامة للنفط ومن المتوقع ان يكون هناك مرحلة جديدة من رفع الدعم وان يتعدل سعر صرف الدولار في الجدول حيث سيتجاوز الـ 12الف ليرة لبنانية والمحطات مقفلة اليوم لان الشركات لم تسلمها محروقات”.

واسف لعدم “تنظيم القرارات وخصوصا انه لا يوجد بنزين في البلد، فكان من الافضل ان يتأجل هذا القرار الى الاسبوع المقبل ليتسنى للشركات ضخ كميات كافية في الاسواق لتنفيس الاحتقان واحداث بعض الانفراجات بما ان الجدول الحالي لم يمض عليه بضعة ايام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام