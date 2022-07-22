البراكس يوضح لموقع المنار أسباب انخفاض أسعار المحروقات

اعتبر عضو نقابة “أصحاب محطات المحروقات” في لبنان جورج البراكس في تصريح لموقع قناة المنار انه”من الواضح ان زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى السعودية لم تنجح بالحصول على أي وعد ايجابي بزيادة الانتاج النفطي من قبل دول الخليج واستطراداً من منظمة اوبيك للتعويض عن النقص الناتج عن تداعيات الحرب في اوكرانيا ولدفع اسعار النفط عالمياً للتراجع للحد من ارتفاع اسعار المحروقات وللجم التضخم الذي تعاني منه كل اقتصادات العالم وخاصة الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي،لذلك عاودت اسعار النفط الخام الى عدم الاستقرار والتأرجح صعوداً ونزولاً”.

واوضح أن”وزارة الطاقة والمياه اصدرت اليوم جدول تركيب لاسعار المحروقات وهو نتيجة المعادلة بين تقلبات سعرصرف الدولار ومعدل اسعار النفط خلال الايام الماضية”.

واضاف”صفيحة البنزين 95 اوكتان تراجعت 2000 ليرة لتصبح 609000 ليرة وذلك بسبب انخفاض سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 4 دولار في ظل ثبات سعرصرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة المعتمدة لاستيراد البنزين على 25600 ليرة”.

وتابع”صفيحة المازوت فتراجعت 4000 ليرة لتصبح 663000 ليرة نتيجة تراجع ثمن الكيلوليتر المستورد ما يقارب 16 دولار ولكن في المقابل ارتفع سعرصرف الدولار وفقاً للسوق الحرة المعتمدة لاستيراد المازوت والغاز 288 ليرة والذي احتسب 29813 ليرة عوضاً عن 29525 في الجدول السابق وقارورة الغاز تراجعت 1000 ليرة لتصبح 317000 ليرة لنفس الاسباب”.

المصدر: موقع المنار