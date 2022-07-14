البراكس لموقع المنار : إنخفاض أسعار المحروقات بسبب ثبات سعر صرف الدولار وتراجع سعر الكيلوليتر المستورد

اعتبر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن”اسواق النفط الدولية تشهد عدم استقرار نتيجة تضارب عدة عوامل وسياسات منها ما يدفع الاسعار الى الارتفاع كالحرب في اوكرانيا وتبعاتها والزيادة في الطلب من قبل الدول الاوروبية التي تعيد تكوين مخزونها الاستراتيجي قبل بدء فصل الشتاء واخرى الى الانخفاض كالخوف من الانكماش والجمود في الاقتصاد الدولي مما يخفض الطلب على النفط كسياسة الحجر لمكافحة كورونا التي تتبعها الصين، اكبر بلد مستورد للنفط في العالم والذي يشهد تراجعاً في الطلب للنفط، وزيادة معدل الفوائد على الدولار من قبل البنك الفديرالي الاميركي والتأثير السلبي لزيادة اسعار المحروقات على اقتصادات العالم كما الخوف من ان تؤدي زيارة الرئيس الاميركي بايدن الى السعودية غداً من زيادة في الانتاج”.

ورأى ان” تركيب اسعار المحروقات اليوم في لبنان وهو نتيجة المعادلة بين شبه ثبات في سعرصرف الدولار ومعدل اسعار النفط (Platts) خلال الايام الماضية حيث تأرجح خام البرنت بين 97 و 108 دولار اميركي”.

وأضاف”صفيحة البنزين 95 اوكتان تراجعت 29000 ليرة لتصبح 636000 ليرة وذلك بسبب انخفاض سعر الكيلوليتر المستورد ما يقارب 60 دولار و ثبات سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة المعتمدة لاستيراد البنزين على 25400 ليرة، اما صفيحة المازوت فتراجعت 26000 ليرة لتصبح 679000 ليرة نتيجة تراجع ثمن الكيلوليتر المستورد ما يقارب 64 دولار ولكن في المقابل ارتفع سعرصرف الدولار وفقاً للسوق الحرة المعتمدة لاستيراد المازوت والغاز 263 ليرة والذي احتسب 29387 ليرة عوضاً عن 29125 في الجدول السابق. اما قارورة الغاز فتراجعت 14000 ليرة لتصبح 327000 ليرة”.

المصدر: موقع المنار