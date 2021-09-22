طليس علق على تعديل جدول تركيب اسعار المحروقات: لدعم القطاع تخفيضا للاعباء عن السائق والمواطن – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2021 - 14:12

طليس علق على تعديل جدول تركيب اسعار المحروقات: لدعم القطاع تخفيضا للاعباء عن السائق والمواطن

منذ 54 mins 22 September، 2021
بسام طليس
لبنان

علق رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان، على التعديل المتكرر لجدول تركيب الاسعار للمحروقات.

وقال “بغض النظر عن أسباب وخلفيات قرارات جدول تركيب أسعار المحروقات التي تصدر من حين الى آخر.. إلا أننا نسأل الحكومة الجديدة وبشخص رئيسها دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وبناء على إلتزامه معنا السير بالاتفاق الذي تم مناقشته مع دولته والقاضي بدعم القطاع تخفيفا للاعباء عن السائق والمواطن”.

اضاف “بناء عليه نأمل البدء الفوري بتنفيذ هذا الاتفاق لنتمكن مع معالي وزير الاشغال العامة والنقل من إصدار التعرفة النهائية للنقل البري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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