اتحاد بلديات الضاحية : المازوت الإيراني سيؤمن 8 ساعات تغذية يومية، مقابل تسعيرة 140 ألف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة تشمل كلفة النقل

بعد وصول مادة المازوت الايراني، عقد اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت وأحزاب المنطقة اجتماعًا مع أصحاب محطات الاشتراك، وذلك حرصًا منه على التخفيف من وطأة الأزمة على السكان.

وأكَّد الاتحاد في بيانٍ أنَّ”المعيار اليوم ليس من يكسب أكثر، بل من يقدم أكثر لهذا المجتمع، داعيًا الجميع للوقوف جنبًا إلى جنب، وإلى وضع كل الخلافات بعيدًا في سبيل خدمة الناس”.

وأكَّد أنَّ”شركة الأمانة بكادرها الموسع مؤخرًا هي من ستتولى حصرًا عملية توزيع المازوت الإيراني”.

ورفع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لائحة بيانات لأصحاب محطات الاشتراك في نطاق المنطقة إلى شركة الامانة، التي بدورها سترسل رسالة تحدِّد فيها الكمية التي ستوزَّع على دفعات لكل زبون، مشيرًا إلى أنَّ”هذه المادة ستغطي 8 ساعات تغذية يومية، مقابل تسعيرة 140 ألف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة تشمل كلفة النقل”.

وأوضح أنَّ”أيَّ مراجعةٍ على الرسالة ستُتابع من قبل الشركة الموزعة والسلطات البلدية مع صاحبها، مشددًا على أنَّ الأولوية بتسليم الكميات ستكون لمن يلتزم بعدد ساعات التغذية المقرَّرة، التسعيرة الرسمية، وإجراءات تركيب العدادات”.

وأعلن الاتحاد أنَّه”سيواكب سير عملية التوزيع والتزام أصحاب المولدات بما تَقرر، وذلك بعد تلقي الرسالة، وبعد أن يسدِّد صاحب الحصة بدل المازوت في مؤسسة القرض الحسن، ليجري تحديد موعد تسلمه الحصة”.

المصدر: اتحاد بلديات الضاحية