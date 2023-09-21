الخط الساخن| “النظافة من الايمان سلوك حياة وليس شعارا”

في حلقة من برنامج الخط الساخن من اعداد ديما جمعة تحت عنوان “النظافة من الايمان سلوك حياة وليس شعارا” تحدث عضو إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية زهير جلول عن ابرز اهداف مشروع ضاحيتي الذي ركز على ثلاث نقاط اساسية وهي تأمين النظافة العامة للضاحية، رفع التعديات عن الاملاك العامة ، وتجميل المنطقة من خلال زرع الاشجار والحدائق العامة وهذا ما تم انجازه فعلا، ولكن بعد العام 2019 الذي كان تاريخا مفصليا انقلبت الامور حيث اثر الوضع الاقتصادي وازمة سعر صرف الدولار على عمل الاتحاد وكذلك البلديات فتفاقمت مشكلة النفايات وخاصة بعد انتهاء مدة عقود العمل مع السيتي بلو وترك العديد من عمال النظافة عملهم بسبب الرواتب القليلة فضلا عن توقف دعم الدولة اللبنانية للصندوق البلدي وبالتالي من الطبيعي ان يتأثر مشروع ضاحيتي بهذه الازمات.

“كيفية الحفاظ على نظافة الاحياء في الضاحية الجنوبية”

في سبيل حل مشكلة النفايات في الضاحية الجنوبية والمكبات العشوائية ، اطلق إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية مشروع استبدال مكبات النفايات بمستوعبات كبيرة يتم وضعها على الطريق كما قامت بوضع براميل للنفايات تحت المباني لتسهيل جمع النفايات المنزلية، وقد قامت الزميلة ديما جمعة بجولة على عدد من الاحياء والبلديات للتعرف اكثر على تنفيذ الخطة ونجاحها

“إنجازات بلدية برج البراجنة في حل مشكلة النفايات”

اثناء جولة الزميلة ديما جمعة التقت مسؤول قسم البيئة في بلدية برج البراجنة السيد مصطفى السبع الذي شرح الخطة التي قامت بها البلدية في منع المكبات العشوائية من خلال توزيع البراميل في جميع الاحياء التي كانت عبارة عن مكبات للنفايات وطلب من المواطن الالتزام بالمواعيد المحددة لرمي النفايات داخل تلك البراميل من اجل تسهيل عمل شركة السيتي بلو لرفعها، واكد انها تقوم بدوريات مستمرة وتعمل على حل اي مشكلة

“الوضع في منطقة بركات واوتستراد السيد هادي”

كذلك استمرت جولة الزميلة ديما جمعة في شوارع الضاحية الجنوبية لتصل الى منطقة البركات حيث تم وضع الحاويات الكبيرة لجمع النفايات وكذلك الحال في منطقة أوتوستراد السيد هادي نصر الله

“خطة إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لجمع النفايات”

من ابرز إهتمامات إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية حل مشكلة النفايات في الضاحية الجنوبية ، حيث عمل على ازالة حوالي 40 مكبا عشوائيا وهناك رصد ل25 مكبا يعمل المعنيون على ازالتها وهناك مكبات لم يتم ازالتها ولكن تم تنظيمها من خلال تحويلها إلى حاويات نفايات متنقلة كبيرة حيث يسهل على شركة سيتي بلو رفعها من خلال تبديل الحاويات كما يسهل على المواطن وضع نفاياته فيها ،وتم توزيع حوالي 2500 برميل للنفايات على معظم المباني في الضاحية الجنوبية وهناك حوالي 2500 برميل سوف يتم توزيعها لاحقا، كما شدد على ضرورة التزام السكان برمي النفايات في الوقت المحدد وهو عند الساعة السادسة مساء لتبقى الضاحية خالية من النفايات

“دور شركة السيتي بلو بالخطة التي وضعها اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية”

في مداخلة مسؤول العمليات في السيتي بلو عصام حجار اشاد بالخطة التي وضعها إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وذلك بالتعاون مع شركة السيتي بلو فطالب المواطنين بعدم رمي النفايات خارج البراميل والمستوعبات وضرورة الالتزام بوضع النفايات في المواعيد التي تم تحديدها بالاتفاق مع الاتحاد وذلك لتسهيل عمل الشركة في رفع النفايات، لان من شأن الالتزام بها نضمن بيئة نظيفة وصحة سليمة. وشرح عن مخاطر النفايات التي تؤدي الى تلوث بيئي وانتشار العديد من الامراض، كما اشار الى بعض المعوقات في عمل الشركة وهي الردميات التي لا يمكن رفعها الا بالتنسيق مع البلديات وانها تشكل وزناً على المركبات المخصصة لرفع النفايات .