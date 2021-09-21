انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا الاربعاء وهطول امطار متفرقة احيانا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء قليل الغيوم اجمالا مع استقرار في درجات الحرارة، وترتفع نسبة الرطوبة على الساحل.

– الحال العامة: طقس صيفي مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الأربعاء، حيث يتحول الى طقس خريفي متقلب بسبب منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود والذي يستمر تأثيره حتى صباح الجمعة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية حيث تعود الى معدلاتها الموسمية. تنشط الرياح لتصل لحدود ال50 كلم/س، ويتحول الطقس ليلا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وأمطار متفرقة أحيانا.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا و تصل لحدود ال 65 كلم/س وتهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مع احتمال حدوث عواصف رعدية .

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة وأمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، على ان يتحسن تدريجيا خلال النهار.

-درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 ظرجة، في الداخل من 16 الى 32 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية