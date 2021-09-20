الصحة المصرية : تسجيل 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة في ارتفاع مستمر لعدد الحالات اليومية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 296929 من ضمنهم 250304 حالة تم شفاؤها، و 16970 حالة وفاة.”.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية، ارتفاعا ملحوظا في إعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

هذا وعممت الحكومة المصرية الأحد، إجراء تحليل طبي يُعرف باسم “ID now” للكشف عن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد للقادمين من الخارج، في حال اشتباه سلطات الحجر الصحي في المطارات ومنافذ الدخول البرية أو البحرية في إصاباتهم.

وتستطيع هذه التحاليل الكشف عن الحالات الإيجابية ـخلال فترة من 4 إلى 5 دقائق، فيما تُظهر سلبية الإصابة بشكل دقيق خلال 12 أو 15 دقيقة، وهي أشبه بمعدلات زمنية “سحرية” بالنسبة لسرعة الحصول على النتيجة.

المصدر: وكالة سبوتنيك