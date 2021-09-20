شركة الأمانة للمحروقات: سنبيع المازوت الإيراني حتى نهاية أيلول الحالي بسعر 140 الف للصفيحة الواحدة (20 ليتر)

أصدرت شركة الأمانة للمحروقات مساء اليوم الأحد بيانا حول تسعير المازوت الإيراني وجاء فيه:

“حيث أن وزارة الطاقة اللبنانية قررت بيع مادة المازوت بالدولار ،وحيث انها حددت سعر صفيحة المازوت 20 ليتر بسعر 10.98 دولار في المنشآت ،يضاف اليها بدل النقل وأرباح الشركات ،مما يجعل سعر الصفيحة الواحدة يتراوح بين 180-187 الف ليرة لبنانية.

ان شركة الأمانة للمحروقات ، وبناء على قرار قيادة حزب الله تعلن انها ستقوم ببيع المازوت الإيراني من الآن حتى نهاية أيلول من العام 2021 بسعر 140 الف للصفيحة الواحدة (20 ليتر) ،وذلك حصرا للفئات التي حددتها قيادة حزب الله.

المصدر: شركة الأمانة للمحروقات