شركة الأمانة تباشر بتوزيع المازوت في عدد من بلدات عكار العتيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2021 - 15:06

شركة الأمانة تباشر بتوزيع المازوت في عدد من بلدات عكار العتيقة

منذ 22 mins 14 December، 2021
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لبنان
فادي منصور

باشرت شركة الامانة بتوزيع  مادة المازوت في عدد  من بلدات  عكّار العتيقة بالتعاون مع مجموعة “معاً نحو عكّار أفضل”،حيث توزعت آلاف الليترات على المنازل وشكر  الأهالي قيادة حزب الله على كل ما تقدمه  للبنان عموما وعكار على وجه الخصوص من خدمات اجتماعية.

رئيس مجموعة “معاً نحو عكّار أفضل” وليد منذر الزعبي،اوضح ان”عددا من الصهاريج  المحملة بالمازوت الإيراني  وصلت وافرغت حمولتها في  محطات  قوس عكار ،وشكر  الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على وفائه اتجاه المحرومين ووجه التحية لرؤساء البلديات في عكّار العتيقة التي تعاونت مع شركة الأمانة، والتي عملت لتسهيل عملية التسجيل والتوزيع.

وتابع” كنّا ولا نزال إلى جانب المناطق في هذه الظروف الصعبة، وسنعمل  بأشفار العيون لخدمة أهل منطقتنا الحبيبة”.

المصدر: موقع المنار

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