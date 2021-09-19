قوى الامن الداخلي: تحويل السير بسبب جلسة مجلس النواب غدا

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان ان “مجلس النواب يعقد بتاريخ 20-09-2021، جلسة في قصر الأونيسكو – بيروت. لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 6,00 من التاريخ المذكور أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيارات وإجراء تحويلات، وفقا لما يلي: منع مرور السير:

– القادم من الكولا في إتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.

– داخل نفق الماريوت – في الاتجاهين – وتحويله في إتجاه شارع غبريال المر صعودا، وإعادته بإتجاه غبريال المر.

– عند مفرق “صيدلية مشموشي”، وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

– عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.

– تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.

– من تقاطع البقاع / الصلح / كرامي وتحويله صعودا نحو تقاطع الصلح / كرامي، ونزولا بإتجاه شارع شاتيلا.

تحويل السير القادم من:

– جادة ديغول – تقاطع الكارلتون – ديغول، وإعادته باتجاه نصر / الروشة.

– تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.

– ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع برلين – الكارلتون – ديغول.

– ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.

– السمرلاند – حديقة بن زايد صعودا باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -“الماريوت”.

– تقاطع محطة الطبش باتجاه ساقية الجنزير- البقاع الصلح.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام