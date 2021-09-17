المازوت الإيراني يبدأ سريعاً مرحلة التوزيع المجاني

دخلت رحلة صهاريج المازوت الايراني مرحلة جديدة في اطار عملية التوزيع المجاني على المؤسسات والقطاعات التي حددها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الاخير بعد انتقال دفعة منها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، قادمة من منطقة البقاع، حيث سيتم توزيع جزء كبير من المازوت في هذه الصهاريج بشكل مجاني على المؤسسات والقطاعات، ووفق جداول معدة، تراعي الأولويات التي يحتاجها اللبنانيين.

وفي هذا الاطار، طلبت العديد من المؤسسات الصحية والإقتصادية والإجتماعية لا سيما في مدينة صيدا الحصول على المازوت الإيراني، بسعر أقل من التكلفة.

المصدر: قناة المنار