مجلس الأمن الدولي يعتمد بيانا رئاسيا يحث على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2021 - 22:58

مجلس الأمن الدولي يعتمد بيانا رئاسيا يحث على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة

منذ 38 mins 15 September، 2021
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